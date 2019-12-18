Тернопіль у «Тостері»: час іде, змін немає

За останніх чотири місяці перевірки міст на доступність дещо зруйнували один із моїх внутрішніх стереотипів: міста Західної України розвиваються краще. Це сталось і через позитивні приклади в Центральній та Східній Україні — Кропивницький, Черкаси, Слов’янськ, і через негативні на Заході — Ужгород, Рівне, Луцьк і тепер — Тернопіль. Навіть Запоріжжя, що не є зразком доступності, розвивається швидше, змінюється та краще щось робить. Тому я не здивований, що представники влади не дуже хотіли з нами зустрічатися, а одного дня навіть скасували заплановану зустріч.



Як продовження цього ще один сміховинний випадок стався у міській раді. Наша Тетяна Шаповал зайшла, щоб перевірити вбиральню, проте спершу її туди не пускали. По черзі вийшли двоє охоронців одразу в захисній позиції та з питанням: «А навіщо вам до вбиральні?». Навіть вийшла речниця міської ради. Вона знала, що ми з перевіркою в місті та відреагувала адекватніше. На відміну від охоронців. Врешті-решт саме пані речниця провела Тетяну до вбиральні.



Можливо, нас переплутали з сірим вовком. Проте ми не кусаємося, не нападаємо та не кидаємося на людей. Ми хочемо висвітлити ситуацію, можемо дати свої рекомендації, як зробити простір доступнішим. Ми не приходимо влаштовувати розбірки та шукати винних. Хай то робить мер і міська влада. Ми приходимо, щоб зробити простір безбар’єрним, а не заради політичних балів.