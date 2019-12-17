У центрі Тернополя високопосадовець віддав сотні квадратних метрів державної власності потрібним людям?

У самому центрі Тернополя по вулиці Багата, 1, трішки нижще “Зеленої” церкви, десятиріччями працювала дирекція Укрспирту. Згодом у цій сфері відбулися певні зміни – центральний офіс перенесли у Київ. І приміщення звільнилося – а це 607 кв. метрів. Тодішній голова ОДА Валентин Хоптян логічно вчинив – звернувся до Кабінету Міністрів з проханням передати це приміщення обласній адміністрації. 13 листопада 2013 року приміщення передали ОДА. Вже 6 років минуло, а держава до цих пір не раціонально використовувала це приміщення.

І тут раптом, 4 червня 2019 року, заступник голови ОДА Ігор Вонс підписує лист, яким дає дозвіл тернопільському відділенню Фонду державного майна віддати це приміщення в оренду громадській організації “Організація краєзнавців-енциклопедистів Тернопільщини”.

А перед цим листом в цій ГО відбулися зміни. Замість Віктора Уніята головою став Сергій Лясковець, який зареєстрував адресу за організацією вулицю Львівська, 9. А це адреса гуртожитку ТНЕУ. Така організація згідно закону може отримати приміщення без конкурсу, що в перспективі дає можливість його приватизувати.

Але чи потрібно громадській організації “Організація краєзнавців-енциклопедистів Тернопільщини” приміщення аж в 607 кв. метрів у центрі Тернополя?

До слова, Ігор Вонс підписав цього листа, коли голови ОДА Степана Барни не було на місці. Тому цей лист мав би підписати перший заступник Іван Крисак. Але, слава Богу, до цього часу не вкрали це приміщення, бо розпочалася реорганізація Фонду державного майна.

І тепер новий голова ОДА Ігор Сопель має можливість відмінити цю обордку. Адже тут пахне серйозним криміналом, каже Сінкевич в “Тернопільському житті”.