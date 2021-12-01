13:00 | 1.12.2021
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1100 євро за рішення сесії Тернопільської міськради: справа вже у суді

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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя м. Тернополя,  що отримав 1100 євро неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення депутатами Тернопільської міської ради минулого скликання (ч. 2 ст. 369 – 2 КК України).

За версією слідства, громадянин отримав від зацікавленої особи  1100 євро за вплив на прийняття позитивного рішення депутатами Тернопільської міської ради під час голосування земельних питань на одній з сесій органу місцевого самоврядування. Йшлося про розгляд питання щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,0469 га для ведення городництва у мікрорайоні Дружба в обласному центрі. Тернополянин одержав вказані кошти до прийняття депутатами минулого скликання відповідного позитивного рішення по землі.

Розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Тернопільській області.

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