Перший виріб зробив із 200-кілограмого кореня дуба: пенсіонер з Тернопільщини займається коренепластикою

Житель Чорткова Віктор Боркута у 64 роки почав різьбити по дереву. Чоловік вивчив технологію коренепластики і у цій техніці створює скульптури, пиш Суспільне.

Свою першу роботу майстер зробив зі шматка обгорілого дерева. З цією скульптурою він асоціює себе. На ній вирізьблені ініціали автора. Цю роботу майстер назвав “Митець”.

Деякі роботи розфарбовує – у таких випадках у пригоді йому стає освіта художника.

“Я розфарбував скульптуру у вигляді скибки кавуна. Її я вирізьбив зі шматка тополі. Назвав цю роботу “Десерт Гулівера”, – каже майстер.

Виставку своїх робіт різьбяр назвав “Друге життя”. Адже скульптури, які увійшли до цієї експозиції – зроблені з відходів дерев, трухлявих пеньків та старого коріння.

“Одні із перших виробів я зробив із 200-кілограмого кореня дуба, який я привіз із лісу. Везти його було тяжко. Пеньок широкий, а причеп – вузький. Вантажили пеньок на причеп шестеро чоловік”, – розповідає різьбяр.

Віктор Боркута творить скульптури без ескізів. Каже, що ідеї та образи народжуються в процесі роботи. У часі себе не обмежує.

У майстерні різьбяра – старі фото і речі, з якими пов’язані спогади. Вони дають йому натхнення.

А ще, розповідає митець, його надихає природа.

“Матеріали я підбираю в лісі, в річці. Там помітно, де дерево гниле, а де – живе. Тій деревині, яка лежить і загниває, я даю друге життя”, – каже скульптор.

“Зараз вирізьблюю скульптури у вигляді пірата і казкового чудовиська. На внутрішній стороні кори дерева можна побачити щось схоже на небо, хмари”, – розповідає чоловік.

Місцеві жителі називають Віктора Боркуту Чортківським Пінзелем, адже вважають його роботи схожими до скульптур всесвітньо відомого митця Георга Пінзеля.

“Творить природа, а я – відкриваю для світу її творіння”, – каже майстер.