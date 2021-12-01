На Тернопільщині допомогли знайти роботу 451 особі з інвалідністю

Третього грудня ми щороку відзначаємо Міжнародний день осіб з інвалідністю. У місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини таким особам сприяють у підборі підходящої роботи відповідно до їх професійних навичок і знань, рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальної програми реабілітації, побажань людини; організовують професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації; залучають до посильної тимчасової зайнятості, навчають техніці пошуку роботи та самопрезентації, сприяють у започаткуванні власної справи.

Аби наблизити соціальні послуги до громадян, в об’єднаних територіальних громадах області облаштовано 69 робочих місць для представників служби зайнятості, які у визначені дні надають відповідні консультації жителям громад, у тому числі й особам інвалідністю.

З початку цього року послугами служби зайнятості Тернопілля скористались 1844 особи з інвалідністю, з них 1749 мали статус безробітного (у т.ч. 40 – учасники АТО/ООС); 451-го – працевлаштовано, з них 5 з компенсацією витрат роботодавцям єдиного соціального внеску; 138 – проходили професійне навчання; 42 – брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Для 535 безробітних згаданої категорії продовжується пошук підходящої роботи, них 485 отримують допомогу по безробіттю.

На 29 листопада 2021 року роботодавці області пропонують роботу для 53 осіб з інвалідністю. Найбільше таких вакансій зареєстровано у м. Тернополі та Тернопільському районі – 36 вакансій. Своїм працівникам роботодавці готові платити до 9,4 тис. грн. Найбільша потреба в контролерах з енергонагляду, слюсарях з рухомого складу, продавцях та водіях автотранспортних засобів.