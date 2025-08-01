21 Герой отримав звання “Почесний громадянин міста Тернополя”
Міська рада ухвалила рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно 21 захиснику України:
БАБУХІВСЬКИЙ Михайло Зіновійович
ВІНІЧУК Олександр Миколайович
ГЕВКО Андрій Васильович
ГОРБАЧ Володимир Васильович
ІРЗАЙКІН Микола Валентинович
КОБЗАР Віталій Михайлович
КОВАЛЬ Віталій Андрійович
КОРЕНДІЙ Андрій Романович
МАНТУЛА Ярослав Іванович
МОХОВИК Андрій Олександрович
НЕМЕНКО Ігор Володимирович
НІКІТЧИН Василь Іванович
ПЕЙЧЕВ Роман Іванович
СТАШКІВ Ярослав Петрович
СТЕЦЮК Володимир Михайлович
ТРЕМБА Богдан Ігорович
ФЕДОРЧУК Денис Костянтинович
ФІГОЛЬ Вадим Петрович
ФОМЕНКО Сергій Миколайович
ХОПЦЯН Роман Євгенович
Вічна пам’ять і слава Героям!