Єдина в Україні капличка Великомучеників Макавеїв знаходиться на Тернопільщині

На Тернопільщині, в селі Лози на Збаражчині, знаходиться єдина в Україні капличка Великомучеників Макавеїв, збудована наприкінці 19 — на початку 20 століття. Цю святиню збудувала на своїй землі бабуся Марія Чикита — Олександра Цісар, яка пожертвувала земельну ділянку для будівництва каплички. Проживши довге і щасливе життя, вона померла у віці 90 років.

Щороку біля цієї каплички відбувається освячення зілля та маківок. Святкування Маковія, або Першого Спаса (Медового Спаса), є важливим етапом у календарі українців. Це свято пов’язане з винесенням чесних древ Животворчого Хреста Господнього і знаменує перший день Успенського посту, який триває до 14 серпня. Наші предки вважали, що саме на Маковія відбувалася перша зустріч осені. У цей день святять воду, квіти та мак для «відвертання хвороб».

Назва свята «Маковія» походить від імені семи мучеників Старого Завіту Макавеїв, які вважаються покровителями військових, пасічників, лікарів, а також рік, джерел, полів і врожаю. До цих мучеників зверталися за допомогою під час епідемій та страшних хвороб.

Особливим віряни мають повір’я, що у цей день після молитви в храмах відпускаються всі жіночі гріхи, що робить це свято ще більш значущим для багатьох.

Тож, бажаємо усім мирного неба, перемоги на фронті та здоров’я. Хай ваше життя стане таким же солодким, як мед, а кожен день приносить радість та благословення.

Віктор Уніят