Аеропорт Тернополя відмовився прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями

Аеропорт Тернополя, який перебуває на балансі обласної ради, відмовив Державній авіаційній службі прийняти літак з Китаю з евакуйованими через коронавірус українцями.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Тернопільської облради Василь Деревляний.

«Вчора, 17 лютого, Державіаслужба в телефонному режимі зверталася до керівництва аеропорту про можливість прийняти літак з евакуйованими, на що отримала обґрунтовану відмову», – написав Деревляний.

Також він вважає неприпустимою ідею розмістити українців, яких евакуюють з Китаю, в санаторії «Медобори» на Тернопільщині. За його інформацією, з цього приводу депутати облради ініціюють позачергову сесію.

«Фракції Тернопільської обласної ради звернулися до голови Тернопільської обласної ради з вимогою про невідкладне скликання сесії Тернопільської обласної ради за участю керівництва Тернопільської ОДА для обговорення вкрай важливої і небезпечної для жителів області та Західної України ситуації в цілому. За нашою інформацією, голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель та власник санаторію «Медобори» Василь Мартинюк дали згоду на прийняття цих людей… Спільно маємо захистити громаду області», – написав Деревляний.

Окрім того, сьогодні вранці депутати Микулинецької ОТГ, на території якої розташований вказаний санаторій, на позачерговій сесії закликали керівництво держави «допомогти та протидіяти незаконному розміщенню евакуйованих громадян України з Китаю в санаторії «Медобори». У своєму зверненні депутати вказують, що санаторій не пристосований до такої надзвичайної ситуації, а також наголошують, що потенційний приїзд евакуйованих спричинив збурення громади, яка зібралася на мітинг і погрожує перекриттям доріг.

Керівник санаторію Мартинюк на вимогу громади під час мітингу написав заяву, що підтримує рішення сесії, і запевнив, що без погодження з жителями ОТГ заклад не прийме евакуйованих українців. Він додав, що санаторій був лише в списку закладів, які розглядали для можливого карантину.