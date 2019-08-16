Історія успіху на Тернопільщині: колишній воїн Ігор Задвірний відкрив спортклуб

Завдяки Ігорю Задвірному, демобілізованому учаснику АТО, який 5 років проходив військову службу за контрактом, у селі Шупарка на Борщівщині діє спортивний клуб «Фенікс». А допомогли йому відкрити свій бізнес фахівці Борщівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості.

В липні 2018 року Ігор повернувся в рідне село. Він ще в юнацькі роки мріяв про спортивний клуб для молоді села.

У серпні 2018 року Ігор звернувся за допомогою до Борщівської районної філії ОЦЗ. Відвідавши інформаційний семінар «Як розпочати свій бізнес?» та успішно захистивши бізнес-план на тему: «Діяльність спортивних клубів» чоловік втілив в життя свої юнацькі задуми – відкрив спортивний клуб «Фенікс».

Зараз, на другому поверсі сільського Будинку культури, в клубі займається 30 дітей віком від 7 до 14 років. Юні спортсмени вже мають перемоги. На змаганнях в Кам’янець-Подільському хлопчики виконали три юнацькі розряди з кікбоксингу, а дівчатка – три юнацькі розряди у змаганнях з акробатики.

Від своєї діяльності Ігор Задвірний отримує масу позитиву та моральне задоволення, а діти в рідному селі мають можливість займатися спортом під керівництвом чудового тренера.

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