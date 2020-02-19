Керівник санаторію «Медобори» міг сам прийняти рішення про прийняття людей з Китаю

На тринадцяту сесію шостого скликання Тернопільської обласної ради сьогодні, 19 лютого, приїхали сотні жителів Микулинецької громади.

Люди обурені через те, що завтра, 20 лютого, у на обсервацію можуть привезти 98 евакуйованих осіб з Китаю.

У ситуації жителі Микулинецької громади звинуватили голову облдержадміністрації Ігоря Сопеля.

Натомість очільник ОДА сказав: «сам нічого не знав». А згодом Ігор Сопель сам собі заперечив, бо повідомив про лист з МОЗу, датований 13 лютим. Такі пояснення Сопеля люди зустріли вигуками «ганьба».

– На рахунок того, що ми щось знали. До нас прийшов був лист від Міністерства охорони здоров’я про те, що опрацьовується інформація по Україні, шукають місце дислокації. Тобто не було сказано, що мова йде про Тернопільську область. Вони попросили інформацію, ми надали їм лист 13 лютого. «Управління охорони здоров’я ТОДА дає відповідь на ваш лист. На даний час у зв’язку з реорганізацією санаторних закладів немає можливості розміщення з метою ізоляції громадян, які прибули з території КНР». Саме про Тернопільщину пішла інформація з ЗМІ, я також взнав 17 числа після обіду, – сказав Ігор Сопель.

Голова облдержадміністрації також вирішив перекласти вину на директора санаторію «Медобори».

– Я ніякого погодження не давав, про яке ви мені кажете, це по-перше. По-друге, цей заклад є приватним. Якщо керівник закладу приймав якесь самостійне рішення, ми про це навіть знали. Вже кілька днів весь світ спостерігає ситуацію, яка відбувається в Китаї. У зв’язку з поширенням захворювання, цієї інфекції, ми повинні бути небайдужими до цього. Ми переживаємо також і про наших громадян, які перебувають в Китаї. Більшість країн вже повернули своїх людей на батьківщину. Україна теж не повинні залишити своїх співвітчизників. І ви повинні це також зрозуміти. Станом на вчора була інформація, що розглядається декілька локацій по країні. Ще немає точно інформації, що це буде саме в нас. Вважаю, що останнє слово мають сказати не політики, а спеціалісти, які розуміються, і дослухатися до громади також, – додав Ігор Сопель.

Сорока