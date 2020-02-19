У Тернополі група чоловіків напала на двох жінок (відео)

Допомогти встановити осіб та їхнє місце перебування просять працівники Тернопільського відділу поліції.

23 січня близько 20:00 група чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, напали та побили двох працівниць з ринку на вулиці 15 Квітня, 3Г.

Невідомі порушували громадський порядок та стукали по ролетах торгових кіосків. Потерпілі попросили дебоширів не нищити чуже майно.

Якщо ви впізнали даних осіб або знаєте, де вони перебувають, телефонуйте за номером 097-049-17-38 або на лінію “102”.

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