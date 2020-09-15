ЗНО-2021: випускники можуть не складати тест з української літератури

У наступному році на випускників чекають новації ЗНО.

Про це пише Український центр оцінювання якості освіти.

У 2021 році, на відміну від попередніх років, зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 1) української мови, 2) української мови і літератури.

Таким чином, випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови та літератури.