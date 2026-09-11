Від Заліщиків до Хотина: Дністер обстежили дронами на незаконний забір води

З метою виявлення можливих фактів незаконного забору води з річки Дністер та виконання розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації, у межах Програми державного моніторингу вод, 9 вересня 2026 року представники Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет спільно з представниками Державної екологічної інспекції Карпатського округу та Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області провели обстеження та фотофіксацію із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Під час обстеження було оглянуто прибережні території та русло річки Дністер поблизу населених пунктів: м. Заліщики, с. Кострижівка, с. Брідок, с. Митків, м. Хотин, с. Атаки. За результатами обстеження незаконних водозаборів не виявлено.

Зазначаємо, що відповідно до статей 48 та 49 Водного кодексу України, забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв належить до спеціального водокористування та здійснюється на підставі відповідного дозволу. Тому використання насосів чи іншого обладнання для забору води з річки Дністер без відповідних дозвільних документів є порушенням вимог водного законодавства.

Водокористувачі зобов’язані здійснювати забір води лише в межах установлених дозволом обсягів та з визначених місць водозабору, забезпечувати облік фактичних обсягів використаної води та дотримуватися вимог щодо охорони водних ресурсів. Самовільний водозабір, перевищення дозволених обсягів або забір води з несанкціонованих місць є підставою для вжиття заходів реагування уповноваженими органами.

У випадках, коли порушення правил охорони вод призводить до виснаження водних ресурсів, створює загрозу життю і здоров’ю людей або завдає шкоди довкіллю, такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 242 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони вод».

Закликаємо водокористувачів відповідально ставитися до використання водних ресурсів, не допускати самовільного забору води та неухильно дотримуватися вимог водного законодавства. Раціональне використання і збереження водних ресурсів є спільною відповідальністю держави, громад та кожного водокористувача.