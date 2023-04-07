Аж два тижні треба було Сергію Надалу, щоб взятися за московську церкву у Тернополі
На засіданні сесії Тернопільської обласної ради, яке відбулося два тижні тому, депутати звернулися до голів громад з вимогами розірвати угоди на користування земельними ділянками з представниками московського патріархату. Але у Тернополі лише тепер це звернення взяли до уваги.
І то лише після того, як тернополяни три дні проводили мирні пікети під церквою московського патріархату.
- На сесію Тернопільської міської ради виносимо питання про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (МП). Мова йде про земельну ділянку площею 0,5484га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця,1 у Тернополі, – повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.
Зауважимо, що УПЦ МП вже припинила своє існування на території Львова. Також Рівненська міська рада припиняє права користування земельними ділянками храмами упц московсього патріархату.