Аж два тижні треба було Сергію Надалу, щоб взятися за московську церкву у Тернополі

На засіданні сесії Тернопільської обласної ради, яке відбулося два тижні тому, депутати звернулися до голів громад з вимогами розірвати угоди на користування земельними ділянками з представниками московського патріархату. Але у Тернополі лише тепер це звернення взяли до уваги.

І то лише після того, як тернополяни три дні проводили мирні пікети під церквою московського патріархату.