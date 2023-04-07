«ДУХОВНА ОКУПАЦІЯ»: кількість церков московського патріархату

Станом на 24 лютого 2022 року в Україні існувало 8 797 церков патріархату країни-агресора.

Від моменту вторгнення рф в Україну у лютому 212 релігійних громад офіційно перейшли до Православної церкви України, вказавши про це в своєму новому найменуванні в Єдиному державному реєстрі. Це близько 2% від загальної кількості церков Української православної церкви Московського патріархату.

Незадовго до нападу рф в Україні набули чинності зміни до ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з якими церкви та інші релігійні установи, пов’язані з Московським патріархатом, мали показати свої зв’язки з країною-агресором у назві. В протилежному випадку установа примусово отримає відповідну позначку у своїй назві в ЄДР.

До цього моменту приналежність до УПЦ Московського патріархату офіційно була позначена у назвах лише у 23 релігійних громад. Навіть після початку дії змін закону жодна з церков та релігійних організацій, пов’язаних з МП, так і не наважилась за власним бажанням виконати вказану норму.

Відтоді 56 релігійних установ примусово отримали нові офіційні найменування у ЄДР — «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАЛА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ)». Повний перелік можна подивитись на спеціальній сторінці Опендатабота Реєстр церков московського патріархату.

Наразі найбільшу кількість релігійних організацій, підпорядкованих країні-агресору, зафіксовано у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Найменше філій УПЦ МП в Івано-Франківській та Львівській областях — наприкінці червня у Львові офіційно заборонили діяльність МП.

Важливо, що наразі неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП в ЄДР. Єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу — це назва. Згідно з коментарем Департамента релігій Міністерства культури для Texty.org, організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві. Якщо ж у назві установи зазначено «Українська православна церква» без уточнення патріархату, то вона пов’язана з УПЦ МП.