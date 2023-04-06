УПЦ МП припинила своє існування на території Львова – Садовий

У Львові представників Української православної церкви Московського патріархату позбавили права користуватись усіма земельними ділянками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, всього за два дні владі та громадськості вдалося повністю ліквідувати діяльність моспатріархату на території міста.

Зокрема, було демонтовано самобуд на Сихові, власники будівлі на Антоновича розірвали угоду з УПЦ МП, приміщення на Пекарській офіційно перейшло у користування Першого медоб’єднання, а храм на вулиці Бобаніча передали у користування релігійному товариству ПЦУ.

«Дякую всім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату у нашому місті. За повагу закону, стриманість та толерантність. Перед Великоднем у рідній хаті має бути порядок», – резюмував Садовий.