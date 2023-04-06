“Україні – українську церкву”: в Тернополі знову пікет проти московського патріархату

Тернополяни втретє організували протест проти московського патріархату й прийшли до Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії УПЦ. Сьогодні вперше учасникам акції дозволили зайти до храму. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Організаторка акції Уляна Бурак повідомила Суспільному, що сьогодні близько 17:00 зібралася майже сотня людей.

Учасники акції протесту перед брамою собору. Суспільне Тернопіль

Частина протестувальників зайшла до собору, де відбувалося богослужіння.

Протестувальники біля храму. Суспільне Тернопіль

Учасники протесту заходять у собор. Суспільне Тернопіль

“Це насправді жах, тому що в західній Україні та й взагалі, в принципі, в Україні слухати російською мовою служби, це жахливо. Я зайшла, сказала “Отче наш”, помолилася Богу за наших захисників і захисниць”, – розповіла, вийшовши з храму Уляна Бурак.

На вулиці учасники акції протесту скандують: “Україні – українську церкву”. Також вони виконали пісню “Ой у лузі червона калина”.

З плакатом із написом “Де влада?” під церквою стояв Павло. Каже, сюди приходить вдруге.

“Я хочу, щоб адміністрація міста і взагалі влада реагувала правильно, щоб депутати підписали петицію про те, що треба закривати московський патріархат в Україні”.

Учасник акції Павло. Суспільне Тернопіль

Люди прийшли з плакатами. Суспільне Тернопіль

Прийшла на акцію й Оксана Лехняк. Минулого року брат дівчини загинув на війні. Каже, після цього зібрала підписи в своїй громаді, щоб вийти з московського патріархату.

“Прийшла підтримати ПЦУ. Досвід я вже маю, оскільки я допомогла своїй громаді в своєму рідному Буковинському селі перейти з УПЦ МП в ПЦУ нещодавно. У нас вийшло, ми все зробили законним шляхом. Вже проводяться богослужіння українським священником в українській церкві так, як і має бути”.

Серед учасників і тернополянка Людмила.

“Вже багато областей виганяють їх, тільки в Тернополі чомусь так мало активності, мені дивно. Дуже всі розмовляють і дуже всі за Україну, ніби. А ніхто, навіть, не хоче сюди порухатися і прийти, щоб припинити це, щоб накінець зупинилася Московщина. Кажуть, західна Україна активна, та в мене син на фронті, і він каже, що активніші, все одно, східняки, які істинно пішли за Україну”.

Станом на 17:47 до простестувальників представники УПЦ не вийшли.

Кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з парафіянами, але відповідати на запитання щодо акції протесту та переходу до ПЦУ вони відмовилися.

Один з парафіян розповів, що покидати цей храм не хоче, оскільки будували його за кошти релігійної громади.

“Закладка цього храму відбулася в 1994 році. Якщо казати про мене, то я в православ’я прийшов в 1993 році, свідомо. Мені було тоді 25 років. Я як міг, так і долучався до будівництва спочатку цього приміщення, потім будувався цей нижній храм, там ще є нижній храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, а верхній храм – це на честь Почаївської ікони Божої матері. Держава не допомагала. Це релігійна громада за пожертви людей”.

Протестувальники тримають у руках плакати. Суспільне Тернопіль

За словами організаторки акції Уляни Бурак, протестувальники й надалі щодня збиратимуться біля собору Віри, Надії, Любові та матері Софії.

“Ми плануємо збиратися незмінно щодня, але ми тепер не будемо стояти просто з плакатами і кричати, пікетувати. У нас будуть столики, за якими будуть сидіти дівчата та збирати підписи до міської ради, до міського голови. Представники протесту говорили вже з міським головою Тернополя про це. І, власне, треба назбирати підписи на петицію і вже буде, мабуть, розривання договору з даною структурою”, – каже Уляна Бурак.

На місці працюють представники головного управління Нацполіції у Тернопільській області.

Станом на 18:20 жодних правопорушень не зафіксували. Всім охочим дали доступ до храму. Про це Суспільному повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик.

Протест проти московського патріархату в Тернополі. Суспільне Тернопіль

“Нам допомагають багато організацій. Зараз ми в активному пошуку юриста, який би допоміг з розірванням договорів. Сьогодні ми теж ходили в Тернопільську міську раду, писали інформаційного листа для того, щоб нам публічно показали всі ці документи, дали їх на руки, а ми вже безпосередньо передали це все юристам”, – розповіла організаторка акції протесту Уляна Бурак.

О 19:02 міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив в Телеграмі, що на сесію Тернопільської міської ради виносять питання про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП.

“Мова йде про земельну ділянку площею 0,5484 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця,1 у Тернополі”, – йдеться у повідомленні.