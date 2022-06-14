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Новини Тернополя 

Через авірію частина Тернополя без гарячої води

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Через порив мережі гарячого водопостачання призупинена подача гарячої води до декількох будинків

Через порив мережі гарячого водопостачання на вулиці Чумацькій сьогодні, 14 червня,  призупинена подача гарячої води до декількох будинків у Тернополі. Зокрема, перепрошуємо за незручності жителів будинків на вулицях Самчука, 31, Коновальця, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18,20, Чубинського, 1, 2, 2а, 4, Вербицького, 1, 2, 4, Рєпіна, 16.  Завершити аварійно – відновлювальні роботи для відновлення гарячого водопостачання заплановано завтра, 15 червня до 16.00 години. 

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