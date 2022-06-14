росіяни в Чорткові завдали пошкоджень у 37 житлових будинках

Комісія з ліквідації наслідків ракетного удару у Чорткові виявила пошкодження віконних та дверних конструкцій у 37 житлових будинках.

Майже чотири сотні власників житла оформили звернення про пошкодження майна.

Працівники комунальних підприємств вже другий день поспіль допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки обстрілів – прибирають розбите скло, будівельне сміття, заклеюють вікна тимчасовою плівкою.

Окрім того, продовжується обстеження чотирьох багатоквартирних будинків, які отримали найсерйозніші пошкодження. Їх мешканців тимчасово відселили. Щоб запобігти мародерству, ці будинки охоронятимуть.

Крім того, пошкоджень зазнали 11 об’єктів підприємницької діяльності та три навчальних заклади.