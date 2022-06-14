По Тернополю в комендантський час їздять водії на підпитку

За минулу нічну зміну інспектори у Тернополі виявили двох водіїв, які сіли за кермо в стані сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Першу автівку, Hyundai, патрульні виявили в період дії комендантської години на вулиці Лесі Українки. Вони зупинили автомобіль та, під час спілкування з водієм, виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.75 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Іншу автівку, Mercedes, яка також перебувала на вулиці в період дії комендантської години, інспектори виявили на проспекті Степана Бандери.

Поліцейські зупинили транспортний засіб та, поспілкувавшись з водієм, виявили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.82 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

На обох водіїв інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та направили автомобілі на арештмайданчик.