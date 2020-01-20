Кого Тернопільська міська рада має за недотернополян?

Заява Тернопільської міської партійної організації «Сила Людей» щодо дискримінаційної політики Тернопільської міської ради по відношенню до тернополян, які постійно проживають на території дачних й садових товариств і які належать до Тернопільської об’єднаної територіальної громади.

На території об’єднаної територіальної громади (ОТГ) міста Тернополя розташовані великі мікрорайони дачних й садових товариств, де десятки років проживають сотні сімей тернополян.

Усі вони, будучи фактично мешканцями ОТГ Тернополя, на відміну від інших тернополян та жителів сіл ОТГ обласного центру, суттєво обмежені в правах, зокрема:

1. Не мають змоги зареєструватись за місцем проживання.

2. Не можуть оформити субсидії на сплату комунальних послуг, хоча податок на нерухомість сплачують в бюджет Тернополя.

3. Не мають пільг та можливостей користуватись послугами дошкільних, освітніх, позашкільних, медичних закладів обласного центру, хоча більшість працевлаштовані в Тернополі.

4. Не мають пільг на транспортні послуги.

На усі чисельні звернення громадян міський голова Сергій Надал та міська рада замість зусиль для реального вирішення проблеми лише дають роз’яснення щодо складності й практичної неможливості її вирішення.

Вважаємо таку позицію місцевої влади не лише маніпулятивною, але й свідомо саботажною й аморальною по відношенню до великої кількості несправедливо дискримінованих тернополян.

Заклики влади по долученню нових сіл до Тернопільської ОТГ з обіцянками різного роду вигод та благ виглядають фальшивими на фоні безправності значної кількості громадян, які вже є жителями Тернополя.

У міського голови та депутатів достатньо можливостей та повноважень для вирішення зазначеної проблеми.

Закликаємо владу Терополя якнайшвидше припинити саботаж й допомогти людям!

Якщо ж, на думку міської ради, присутнє будь-яке перешкоджання з боку державних органів чи конкретних посадовців – вимагаємо озвучувати дані факти включно з прізвищами відповідальних керівників.

Хто бажає вирішити проблему – шукає шляхи і знаходить.

Сила Людей Тернополя