11:00 | 4.02.2020
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Новини Тернополя 

Дії водія, який висадив двох дітей з автобуса, перевірятиме поліція

Irena 2 Views Прокоментуй!
Неправомірні дії водія рейсового автобуса “Рівне-Чернівці” перевірятимуть правоохоронці.
 
Працівники поліції з’ясовуватимуть причину відмови двом неповнолітнім дівчатам з багатодітної родини у проїзді, які мали пільгові квитки.
 
Вирішується питання про притягнення кермувальника до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство – за нецензурну лексику до дітей.
 
Правоохоронці залучать до перевірки представників укртрансбезпеки, які дадуть оцінку діям водія. Даний факт внесений до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
 

 

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