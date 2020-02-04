Дії водія, який висадив двох дітей з автобуса, перевірятиме поліція

Неправомірні дії водія рейсового автобуса “Рівне-Чернівці” перевірятимуть правоохоронці.

Працівники поліції з’ясовуватимуть причину відмови двом неповнолітнім дівчатам з багатодітної родини у проїзді, які мали пільгові квитки.

Вирішується питання про притягнення кермувальника до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство – за нецензурну лексику до дітей.

Правоохоронці залучать до перевірки представників укртрансбезпеки, які дадуть оцінку діям водія. Даний факт внесений до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.