10:32 | 4.02.2020
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У Підгайцях злодій виніс із перукарні хімічні засоби на 4500 гривень

Irena 3 Views Прокоментуй!
 
Любителя чужого піймали оперативники Підгаєць. До поліції звернулася працівниця місцевої перукарні. Жінка заявила, що в складському приміщенні перебувала стороння особа.
 
Заявниця розповіла, що почула шум через стінку. Вийшла перевірити, що там сталося, і побачила всередині невідомого. Останній сказав, що переплутав вхід, а після цього втік.
 
Поліцейські встановили особу невідомого. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель району. У чоловіка вилучили викрадені з перукарні хімічні засоби загальною вартістю в 4500 гривень. Крадене він виніс, сховавши під курткою.
 
Обом підозрюваним доведеться відповідати у суді згідно статті 185 частина 1 ККУ. Триває слідство.
 
 
 

 

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