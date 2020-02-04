У Підгайцях злодій виніс із перукарні хімічні засоби на 4500 гривень

Любителя чужого піймали оперативники Підгаєць. До поліції звернулася працівниця місцевої перукарні. Жінка заявила, що в складському приміщенні перебувала стороння особа.

Заявниця розповіла, що почула шум через стінку. Вийшла перевірити, що там сталося, і побачила всередині невідомого. Останній сказав, що переплутав вхід, а після цього втік.

Поліцейські встановили особу невідомого. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель району. У чоловіка вилучили викрадені з перукарні хімічні засоби загальною вартістю в 4500 гривень. Крадене він виніс, сховавши під курткою.

Обом підозрюваним доведеться відповідати у суді згідно статті 185 частина 1 ККУ. Триває слідство.