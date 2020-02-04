11:32 | 4.02.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі призупинено навчання у дев’яти класах — грип та ГРВІ

Irena 3 Views Прокоментуй!

У Тернопільській міській територіальній громаді показник захворюваності на грип та ГРВІ за V тиждень (з 27.01.20р. по 02.02.2020р.) склав 805,1 випадків на 100 тисяч населення. 

За п’ятий тиждень захворіло 1262 дітей віком до 18 років. Серед дітей шкільного віку відмічається ріст захворюваності на 9.4%.

За 31.01.2020р. найнижчий показник зареєстрований у ЗОШ № 24 – 3,5 %.

Середній показник по школах становить 7,6 %. 

Навчання призупинено в дев’яти класах:

— НВК №7 – 1клас;

— ЗОШ №14 – 3 класи;

— ЗОШ №7 – 1 клас;

— Початкова школа з поглибленим вивченням іноземних мов – 2 класи;

— ЗОШ №11 – 1 клас;

— ЗОШ №24 – 1 клас.

З метою профілактики, у місті проводиться дезінфекція громадського автотранспорту. 

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