До уваги мешканців Тернопільщини: розпочинається вакцинація людей, які записалися на щеплення через «Дію»

У МОЗ планують на вихідні щепити українців, які записалися до листа очікування через «Дію»

Вакцинація людей, які записалися на щеплення через «Дію», почнеться 15-16 травня

Про це йшлося під час сьогоднішньої, 13 травня, наради МОЗ України, яка щойно завершилась.

Нарада відбулась за особистої участі очільника МОЗ України та головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Повідомлено про те, що у найближчі вихідні – відповідно до доручення прем’єр-міністра – розпочнеться вакцинація у регіонах українців, які записалися до листа очікування через «Дію». Власне, йдеться про категорію людей 65+.

Їх є 27 тисяч, понад 1 тисячу записано пунктами щеплень.

– За дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час вчорашнього виїзного засідання Кабміну, українців, які записалися у чергу на щеплення від коронавірусу через додаток «Дія», будуть вакцинувати у вихідні дні.

Тому нам важливо організувати таким чином процес вакцинації, аби саме у вихідні дні щепити якомога більше людей. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років – наголосив Віктор Ляшко.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, «МОЗ розраховує розпочати щеплення з найближчих вихідних на уже діючих пунктах щеплень і до наступного тижня збільшити кількість щеплень на усіх тих пунктах, де є уже наявні вакцини від коронавірусу»..

У регіонах у пунктах щеплень та на регіональних складах є в достатній кількості вакцин, аби щепити дану категорію населення. Їхня кількість становить орієнтовно 56 тисяч.

Відтак, уже сьогодні-завтра регіони мають прокомунікувати для того, щоб уточнити та зв’язатись з бажаючими вакцинуватись.

Очільниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко дала доручення визначити залишки вакцин від COVID-19 в пунктах щеплень та «Базі спеціального медичного постачання», а також деталізувати інформацію щодо записаних у «Дії» осіб, які бажають щепитись.

«Максимально відповідально віднестись до даного завдання», – закликав Максим Степанов.

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Додамо, що записатися до листа очікування вакцинації від коронавірусу можна через додаток «Дія». Для цього необхідно зареєструватися або ж авторизуватися у кабінеті громадянина. Далі у розділі «Послуги» треба обрати «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19» і заповнити відповідну форму..

Загалом, до кінця 2021 року більшість дорослого населення України буде вакциновано проти COVID-19. Це передбачено Дорожньою картою вакцинації МОЗ та Указом Президента України Щодо Національного плану вакцинопрофілактики на виконання рішення РНБО. Спроможність і потужність медичної системи в країні цілком достатні для виконання плану вакцинації.

Участь в нараді взяли: начальниця управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко, головний спеціаліст – терапевт відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ Лариса Матюк, головний спеціаліст зі сімейної медицини відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ Марія Сельська, координаторка вакцинальної кампанії в області, заступниця директора КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР, експерт за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА Марія Павельєва.