До НАБУ передали справу головного архітектора Тернополя

Тернопільська обласна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро кримінальне провадження за підозрою головного архітектора Тернополя-начальника управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василя Бесаги у зловживанні службовим становищем, пише Слово і Діло.

Про це йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду від 28 квітня, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, 1 березня Бесазі повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, він вніс до офіційного документа завідомо неправдиві відомості й таким чином погодив відведення земельної ділянки площею 0,0997 га та вартістю понад 1,3 млн грн для будівництва, обслуговування житлового індивідуального будинку, господарських будівель і споруд. Через протиправні дії головного архітектора Тернополя порушено вимоги генерального плану, плану зонування території Тернополя та іншої дозвільної містобудівної документації.

У зв’язку з закінченням строків досудового розслідування детектив НАБУ просив продовжити його до 1 жовтня 2021 року. Зокрема, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до деяких документів; вирішити питання про залучення спеціаліста з числа працівників Держгеокадастру; допитати свідків; призначити судову почеркознавчу і економічну експертизи; визначитися з остаточною кваліфікацією дій Бесаги та здійснити інші слідчі (розшукові), процесуальні дії.

Нагадаємо, до НАБУ передали справу екскерівника Державної продовольчо-зернової корпорації Саймона Чернявського. Також детективам передали справу стосовно колишнього посадовця Збройних сил України.