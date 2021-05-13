На Тернопільщині тривають військові збори

На базі 44 окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола у м. Теребовля тривають військові збори. Впродовж тижня 170 військових, серед яких керівництво бригад, проходитимуть навчання.

«Під час проведення зборів військові отримають практичні навички з виконання навчальних стрільб. Також відбудеться роздільне штабне тренування та підготовка до практичного розгортання бригади в повному складі», – військовий комісар Тернопільського обласного ТЦК СП Ігор Гусєв.

Під час відкриття зборів військових привітав голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

«Вже не перший рік на Сході України тривають бойові дії. Тому ми повинні завжди бути напоготові. Але дуже хочеться, щоб отримані знання не потрібно було застосовувати у реальних умовах», – каже Володимир Труш.

Навчальні збори проводяться відповідно до затвердженого командувачем військ оперативного командування «ЗАХІД» плану бойової підготовки Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і 105-ї окремої бригади територіальної оборони на 2021 навчальний рік. До них залучаються офіцери організаційного ядра бригади ТрО. Саме вони будуть формувати підрозділи територіальної оборони при розгортанні бригади в особливий період до штату воєнного часу.