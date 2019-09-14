До уваги тернополян: які аналізи та тести можна зробити безоплатно у свого лікаря?

Які аналізи та тести можна зробити безоплатно у свого лікаря?

Пацієнт, що подав декларацію про обслуговування у лікаря первинної ланки, може отримати безоплатно – тобто без будь-яких доплат або придбання витратних матеріалів – низку лабораторних діагностичних досліджень та швидких тестів. Серед них – 4 лабораторні дослідження та 4 швидких тести.

1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

2. Загальний аналіз сечі

3. Глюкоза крові

4. Загальний холестерин

5. Швидкий тест на вагітність

6. Швидкий тест на тропонін

7. Швидкий тест на ВІЛ

8. Швидкий тест на вірусні гепатити

За потреби проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення на аналіз та скеровує пацієнта до лабораторії закладу, або – до надавача цієї послуги, з яким заклад має відповідний договір про співпрацю. Це може бути лабораторія як комунального, так і приватного закладу.

Вакуумну пробірку (вакутайнер) для аналізу крові, рукавички, спиртову серветку/вату/спирт, шприц, контейнер для збору сечі пацієнт НЕ МАЄ приносити або оплачувати додатково. Їх наявність забезпечує заклад первинної медичної допомоги. Якщо лікар вважає доцільним проведення цих лабораторних досліджень, треба запитати в нього, де можна отримати контейнер для збору сечі – у нього на прийомі, в кабінеті забору аналізів чи в лабораторії, що здійснить це дослідження за його направленням.

У разі необхідності проведення швидких тестів на віруси, вагітність, глюкозу крові та тропоніни їх можна пройти або безпосередньо на прийомі у лікаря, або в маніпуляційному кабінеті закладу. Кожна установа цей процес організовує по-своєму. Але незмінним залишається те, що всі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України закладу-партнеру.

Якщо від пацієнта вимагають кошти за проведення цих досліджень, він може зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за коротким номером 1677.