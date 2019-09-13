Новини Тернополя 

Свято “гарячої води” для мешканців масиву БАМ, що у Тернополі, перенесено

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Про це повідомляє “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Відновлення подачі гарячої води перенесено з 16.09.2019р. на 20.09.2019р. до житлових будинків за адресами по вулицях:

  • Самчука,31;
  • Чубинського,1;2;2а;4;
  • Коновальця,2;4;6;8,12;14;16;18;20;
  • Вербицького,1;2;4;5;6;7;10;
  • Репіна,16;
  • Галицька,33;35;37;39;41;43;52;54;56;58;
  • Бойківська,4;
  • Над яром,8;
  • Ломоносова,41;
  • Тарнавського,1;2;3;4;5;
  • Чалдаєва;1;2;3;5;6;7;8;9;11;13;15;17;
  • Злуки,27;29;31;33;35;37;39;41;43.

При зміні графіка подачі гарячої води буде повідомлено додатково.

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