Свято “гарячої води” для мешканців масиву БАМ, що у Тернополі, перенесено

Про це повідомляє “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Відновлення подачі гарячої води перенесено з 16.09.2019р. на 20.09.2019р. до житлових будинків за адресами по вулицях:

Самчука,31;

Чубинського,1;2;2а;4;

Коновальця,2;4;6;8,12;14;16;18;20;

Вербицького,1;2;4;5;6;7;10;

Репіна,16;

Галицька,33;35;37;39;41;43;52;54;56;58;

Бойківська,4;

Над яром,8;

Ломоносова,41;

Тарнавського,1;2;3;4;5;

Чалдаєва;1;2;3;5;6;7;8;9;11;13;15;17;

Злуки,27;29;31;33;35;37;39;41;43.

При зміні графіка подачі гарячої води буде повідомлено додатково.