Свято “гарячої води” для мешканців масиву БАМ, що у Тернополі, перенесено
Про це повідомляє “Тернопільміськтеплокомуненерго”.
Відновлення подачі гарячої води перенесено з 16.09.2019р. на 20.09.2019р. до житлових будинків за адресами по вулицях:
- Самчука,31;
- Чубинського,1;2;2а;4;
- Коновальця,2;4;6;8,12;14;16;18;20;
- Вербицького,1;2;4;5;6;7;10;
- Репіна,16;
- Галицька,33;35;37;39;41;43;52;54;56;58;
- Бойківська,4;
- Над яром,8;
- Ломоносова,41;
- Тарнавського,1;2;3;4;5;
- Чалдаєва;1;2;3;5;6;7;8;9;11;13;15;17;
- Злуки,27;29;31;33;35;37;39;41;43.
При зміні графіка подачі гарячої води буде повідомлено додатково.