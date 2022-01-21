На Тернопільщині чоловік ледь не загинув у власному гаражі
Нещасний випадок ледь не переріс у трагедію, якби не вчасна допомога близьких людей.
Подія сталась ввечері 20 січня в м. Збаражі. 27 річний місцевий житель перебував у власному автомобілі із включеним двигуном. На жаль, автомобіль перебував у гаражі і чоловік отруївся вихлопними газами. Якби не вчасна допомога родичів, то навряд чи потерпілий залишився живим.
Близько 21.30 годин його госпіталізували в реанімаційне відділення КНП «Збаразька центральна лікарня».