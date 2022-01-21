14:01 | 21.01.2022
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На Тернопільщині чоловік ледь не загинув у власному гаражі

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чадний газ

Нещасний випадок ледь не переріс у трагедію, якби не вчасна допомога близьких людей.

Подія сталась ввечері 20 січня в м. Збаражі. 27 річний місцевий житель перебував у власному автомобілі із включеним двигуном. На жаль, автомобіль перебував у гаражі і чоловік отруївся вихлопними газами. Якби не вчасна допомога родичів, то навряд чи потерпілий залишився живим.

Близько 21.30 годин його госпіталізували в реанімаційне відділення КНП «Збаразька центральна лікарня».

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