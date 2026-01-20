У Тернополі до 8 років тюрми заочно засуджено керівника російського фонду, який фінансує десантні підрозділи окупантів

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав громадянин рф, який налагодив систематичний збір «благодійної допомоги» для підрозділів російських окупаційних військ в Україні.

На підставі зібраних доказів Тернопільський міськрайонний суд визнав його винним у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Слідством встановлено, що виконавчий директор «Костромського обласного благодійного фонду Єдінєніє» у 2022 році налагодив механізм збору коштів для потреб російських окупаційних військ.

Свою діяльність він координував безпосередньо з губернатором Костромської області, який офіційно визначив цей фонд одним із головних операторів допомоги військовим рф, дії яких спрямовувалися на захоплення території України та насильницьку зміну конституційного ладу.

Засуджений неодноразово закуповував та передавав військовослужбовцям 20-ї гвардійської загальновійськової армії, 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку та 1065-го гвардійського артилерійського полку повітряно-десантних військ рф різноманітне обладнання та спорядження.

Зокрема, слідчі СБУ задокументували факти передачі окупантам військового обладнання на загальну суму понад 34 млн рублів.

Серед «гуманітарної допомоги», яку постачав засуджений:

ударно-розвідувальні дрони-камікадзе та комплектуючі до них;

системи захищеного зв’язку для координації артилерійського вогню;

тепловізори, прилади нічного бачення та металодетектори;

планшети та ноутбуки для управління БПЛА;

генератори, бензопили та інше обладнання для облаштування позицій загарбників.

Всі ці матеріальні засоби ворог згодом використав під час виконання бойових завдань проти Сил оборони України.

На підставі зібраних доказів Тернопільський міськрайонний суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. За здійснення фінансового та матеріального забезпечення військовослужбовців збройних сил рф, які беруть участь у бойових діях проти України, йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Оскільки засуджений перебуває на території рф, судовий розгляд відбувався у порядку спеціального судового провадження (in absentia), а початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання.

Викриття та документування протиправної діяльності росіянина здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.