Двоє тернополян втратили великі суми грошей, скориставшись сайтом оголошень

Неуважність користувачів сайту оголошень – причина того, що вони втратили усі кошти, які були на банківських картках.

Жертвами шахраїв стали тернополяни. Обоє скористалися сайтом OLX – жінка продавала свій товар, а чоловік планував придбати трактор. І як результат – обоє потрапили на гачок аферистів.

Потерпілі почали переписуватися з потенційними покупцями-продавцями. Жінка у ході розмови отримала посилання на OLX, яке згодом виявилося фейковим.

Вона заповнила дані, які вимагалися у посиланні, а також вказала реквізити банківських карток з таємними кодами. Як тільки відправили форму – з її рахунків щезли гроші. У жінки невідомі з двох карток зняли майже 51 тисячу гривень.

Втратив 30 тисяч гривень і покупець трактора. Він здійснив передоплату, а товару так і не отримав.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження згідно зі статтею 190 ККУ.

Правоохоронці щодня застерігають та наголошують про те, що переходити за сумнівними посиланнями, а тим паче вносити будь-яку особисту інформацію, заборонено. Про це наголошують і адміністратори сайту OLX. Правила покупки-продажу прописані на даній платформі у розділі: Центр підтримки клієнтів: Безпека: Остерігайтеся цих схем шахрайства!

Переписуйтеся з невідомими лише в чаті на офіційному сайті. Не переходьте на сторонні месенджери. Якщо співрозмовник для оплати товару відправляє своє посилання, ігноруйте його, бо воно перекине вас на фальшиву сторінку. Різницю помітити одразу складно: це може бути навіть одна зайва літера в адресі сайту, яка і допоможе шахраям отримати доступ до ваших коштів та особистих даних.

Пам’ятайте, OLX не надсилає SMS або повідомлення у месенджерах – тільки на пошту та в застосунок OLX.

Забудьте про передоплату. Розраховуйтеся лише після того, як оглянули товар! Безпека, уважність та розсудливість допоможуть врятувати ваші гроші або товар.