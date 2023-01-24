Частина Тернополя без тепла

Через порив теплової мережі діаметром 500 сьогодні, 24 січня 2023 року, від 9.00 до 17.00 години буде тимчасово припинене теплопостачання до будинків, які обслуговує котельня на вулиці Леся Курбаса.

Інформація стосується будинків, перелік яких ви бачите нижче.

15 Квітня 15 15 Квітня 15 15 Квітня 17 15 Квітня 19 15 Квітня 21 15 Квітня 23 15 Квітня 25 15 Квітня 27 15 Квітня 29 15 Квітня 31 15 Квітня 31 15 Квітня 33 15 Квітня 35 15 Квітня 37 15 Квітня 39 15 Квітня 41 15 Квітня 43 15 Квітня 45 Великого 3 Великого 4 Великого 5 Великого 6 Великого 7 Великого 10 Вишнівецького 2 Вишнівецького 3 Вишнівецького 4 Вишнівецького 5 Вишнівецького 6 Вишнівецького 7 Вишнівецького 8 Вишнівецького 8 Вишнівецького 8 Вишнівецького 10 Вишнівецького 10 Куліша 1 Куліша 3 Куліша 4 Куліша 7 Куліша 7 Куліша 8 Куліша 9 Куліша 10 Куліша 11 Курбаса 2 Курбаса 4 Курбаса 5 Курбаса 6 Курбаса 9 Курбаса 11 Морозенка 1 Морозенка 3 Морозенка 5 Морозенка 7 Симоненка 1 Симоненка 2 Симоненка 3 Симоненка 4 Симоненка 5 Симоненка 6 Симоненка 8 Симоненка 10 Симоненка 12 Симоненка 16 Симоненка 18 Симоненка 20 Симоненка 22