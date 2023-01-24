12:28 | 24.01.2023
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Частина Тернополя без тепла

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Через порив теплової мережі діаметром  500 сьогодні, 24 січня 2023 року, від 9.00 до 17.00 години буде тимчасово припинене теплопостачання до будинків, які обслуговує котельня на вулиці Леся Курбаса.

Інформація стосується будинків, перелік яких ви бачите нижче.

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