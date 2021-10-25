П’яні чоловіки різних національностей влаштували масову бійку в одному з барів Тернополя

Нещодавно після опівночі наряд поліції охорони виїхав в один із барів міста, де спрацювала «тривожна кнопка». За словами працівників закладу, в залі відпочинку сталася бійка, в якій брали участь до десяти осіб різних національностей.

Нетверезі агресивні чоловіки вчинили бійку та погрожували працівникам закладу. Аби втихомирити хуліганів та уникнути загострення ситуації, бармен натиснув «тривожну» кнопку поліції охорони.

Дотримуючись заходів особистої безпеки, два наряди реагування Управління поліції охорони Тернопільської області припинили правопорушення та змусили покинути заклад ініціаторів сутички.

«Молодики не тільки не хотіли припиняти незаконні дії, а й завдали одному із відвідувачів тілесні ушкодження. Причиною такої поведінки чоловіків, скоріше за все, стало алкогольне сп’яніння», – розповів старший сержант поліцейський-водій роти реагування Управління поліції охорони Василь Пастернак.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Дебоширів доставили до місцевого відділу поліції для з’ясування деталей події та прийняття подальшого рішення по даному факту.