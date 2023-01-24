Дві аварії з потерпілими трапилися минулими вихідними на Тернопільщині

Дві дорожньо-транспортних пригоди, в яких травми отримали кермувальники, зареєстрували слідчі Тернопільщини впродовж минулих вихідних.

21 січня в селі Куряни Нараївської територіальної громади не розминулися ВАЗ та вантажний автомобіль Volvo. Аварія трапилася близько 13:20 на перехресті доріг Бережани-Рогатин.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій легківки не пропустив вантажівку і спровокував ДТП. Кермувальника ВАЗу бригада екстреної допомоги доправила в реанімаційне відділення.

На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече 22 січня о 18:50 в аварії травмувався ще один водій. Його госпіталізували до медзакладу.

За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи автомобілем Citroen ZX14, виїхав на узбіччя і врізався у припарковане там маршрутне таксі марки «ЧАРЗ А091 Богдан». На момент ДТП в салоні автобуса людей не було.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Дані факти внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.