Директор тернопільської школи взяв участь у конкурсі зачісок — із кольоровим ірокезом

7 березня в Тернопільській школі-ліцею №6 ім. Н. Яремчука відбувся День учнівського самоврядування.

Старшокласники заміняли адміністрацію школи, проводили уроки в 5-7 класах, були класними керівниками, проводили виховні години на тему «Дружба – найцінніший скарб», вправно виконували ранкову зарядку, грали ігри, дивилися фільми й вели цікаві розмови.

На великій перерві відбувся конкурс оригінальних зачісок. Скільки цікавинок можна було побачити: і бантики, і кексики, і зачіску єдинорога, і розкішні коси, і барвисті хвостики, і зачіску «Зв’язок з космосом», і навіть ірокез від директора Олександра Миколайовича Остапчука. Після шостого уроку відбулася нарада «класних керівників». Кожен поділився своїми враженнями і зрозумів, що професія вчителя є важкою, але дуже потрібною.