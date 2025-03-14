Дитячі листівки для поранених воїнів: у Тернополі відбувся зворушливий майстер-клас

Напередодні Дня українського добровольця, який в Україні відзначають 14 березня, у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» для діток організували майстер-клас «Листівка для поранених воїнів». Повідомляють у міській раді.

Під керівництвом Наталії Попович – завідувачки організаційно-масового відділу Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді – діти створювали листівки зі словами підтримки і віри в перемогу для наших захисників.

Маленькі патріоти зворушливо поділилися своїми мріями, словами вдячності та малюнками, які додають воїнам сил і мотивації. Дитячі листівки – це нагадування нашим захисникам, що вдома їх чекають, про них пам’ятають і ними пишаються.

Усі вироби юних тернополян передали волонтерам. Вони доставлять листівки до медичних закладів міста, де проходять лікування та реабілітацію військові.