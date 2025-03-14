Нові правила будівництва в Тернополі: що зміниться для власників ділянок до 500 м²?

12 березня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалили рішення щодо впорядкування забудови земельних ділянок площею до 500 м². Це рішення спрямоване на захист прав власників та землекористувачів, а також на дотримання принципів добросусідства.

Відтепер отримання будівельних паспортів для нового будівництва індивідуальних житлових будинків на таких ділянках, розташованих у межах сформованої забудови, можливе лише за умови:

✔ дотримання санітарних та протипожежних вимог,

✔ наявності згоди власників або землекористувачів сусідніх ділянок.

Це нововведення допоможе впорядкувати містобудівні процеси, уникнути конфліктів між сусідами та забезпечити безпечні умови для житлової забудови.