Галицький камерний оркестр запрошує на благодійний концерт «Музика. Кіно. Життя»

У неділю, 16 березня, о 17 годині в Українському Домі відбудеться благодійний концерт Муніципального Галицького камерного оркестру. Колектив підготував для своїх шанувальників нову програму «Музика. Кіно. Життя».

У яскравому інструментальному виконанні звучатимуть саундтреки із таких відомих і улюблених публікою сучасних кінострічок, як «Аватар», «Ігри престолів», «Володар перстнів», «007: Координати «Скайфолл»», «Зоряні війни», «Парк Юрського періоду», «Початок», «Пірати Карибського моря», «Гаррі Поттер».

Зіграє оркестр і музику, написану для анімаційних фільмів, серед яких «Рататуй», «Аладдін», «Мандрівний замок Хаула», «Як приборкати дракона», «Мадагаскар».

Відтак глядачі зможуть почути доробок таких популярних у світі кінокомпозиторів, як Джон Вільямс, Ганс Циммер, Рамін Браваді, Джон Пауелл, Алан Сильвестрі, Бенджамін Волфіш та інших.

Особливістю концерту «Музика. Кіно. Життя» та його родзинкою стане те, що композиції, які увійшли до програми, звучатимуть у вигляді сюїти – як одне велике музичне полотно, в якому переплетуться фрагменти із сучасних, популярних в останні роки, кінострічок та мультфільмів, комп’ютерних ігор.

За диригентським пультом працюватиме Андрій Аркуша. Ведуча – Олена Лайко. Вхід – вільний. Живий звук.