Як чортківчани від поліетиленових пакетів відмовлялися

Сьогодні, 3 липня, в цілому світі відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. В рамках такої знакової для людства дати відділ муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Чортківської міської ради ініціював проведення акції «День без поліетилену».

Попередньо працівники відділу закликали приватних підприємців, власників магазинів та жителів міста провести цей день, відмовившись від поліетиленових пакетів та торбинок. Натомість пропонували скористатися екологічно чистими замінниками – паперовими пакетами, «авоськами», спеціальними екоторбинками.