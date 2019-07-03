Як чортківчани від поліетиленових пакетів відмовлялися
Сьогодні, 3 липня, в цілому світі відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. В рамках такої знакової для людства дати відділ муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Чортківської міської ради ініціював проведення акції «День без поліетилену».
Попередньо працівники відділу закликали приватних підприємців, власників магазинів та жителів міста провести цей день, відмовившись від поліетиленових пакетів та торбинок. Натомість пропонували скористатися екологічно чистими замінниками – паперовими пакетами, «авоськами», спеціальними екоторбинками.
В рамках акції «День без поліетилену» кожен житель міста міг отримати сучасну екосумку виготовлену із тканини. Для цього достатньо було віддати свій поліетиленовий пакет і заповнити невелике опитування про екологічну ситуацію в місті та використання енергії. Загалом роздали 50 стильних полотняних сумок із надписом «Скажемо пластику – НІ!». Організаторки також розповідали громадянам про аспекти сортування сміття та важливість відмови від пластику.
Підтримати акцію вирішили і власники деяких продуктових магазинів міста. Вони розповідали покупцям про шкідливість поліетиленових торбинок, їх вплив на навколишнє середовище, а свою продукцію запаковували лише в паперові пакети.
Організатори акції сподіваються, що подібні заходи спонукатимуть людей задуматися про екологічну ситуацію в світі та у Чорткові зокрема.
Довідково: тонкі одноразові поліетиленові пакети завдають неабиякої шкоди довкіллю. У середньому тривалість використання поліетиленового пакету складає 20−30 хв, проте в довкіллі чи на сміттєзвалищі цей пакет «проживе» ще кількасот років. Поліетиленові пакети зроблені з невідновлюваних ресурсів і впливають на зміну клімату.
Від 8% до 10% світового видобутку нафти йде на виготовлення поліетиленових пакетів. А ще вони надлегкі, тож легко розвіюються вітром та потрапляють в природу, де наносять шкоду тваринам. Пакети разом з дощовою водою потрапляють до каналізації чи забивають водоприймачі й ускладнюють стік води.