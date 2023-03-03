Ексочільник Держпродспоживслужби Тернопільщини Василь Хомінець судиться через звільнення з посади: що відомо

Ексочільник головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області Василь Хомінець судиться з приводу оцінювання його роботи та звільнення з посади. Це стало відомо після того, як його адвокат Віталій Сідоров повідомив у фейсбуці, що Верховний Суд задоволив касаційну скаргу в інтересах Василя Хомінця.

“А саме, Верховний суд України від 2 березня 2023 року скасував рішення Тернопільського окружного адміністративного суду та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду, якими відмовлено у задоволенні позову Василя Хомінця про поновлення на посаді начальника головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області”, – розповів у коментарі Суспільному Віталій Сідоров.

Він повідомив, що справу направлено на новий судовий розгляд в Тернопільській окружний адміністративний суд.

“Ця справа є досить складною в категорії юриспруденції, оскільки суди двох інстанції постаноли рішення не на користь мого клієнта, що свідчить про певні юридичні тонкощі. Ця справа триває з 2020 року. Оскільки в 2020 році було винесено рішення про звільнення Василя Хомінця. Самому звільненню передував висновок. Тобто для державних службовців певного рівня, зокрема, посада Хомінця належала до цієї категорії, – він проходив щорічне оцінювання. І за результати цього оцінювання, на думку його вищого керівництва, було виставлено негативну оцінку, що своєю чергою потягнуло підставу для звільнення. На підставі цього висновку був наказ про його звільнення”.

Адвокат Віталій Сідоров. Фото: Fb/Віталій Сідоров

За словами адвоката, цей наказ вони оскаржували в суді.

“Суд першої інстанції досить глибоко і ґрунтовно досліджував всю справу, однак у своїй постанові суддя зазначив, що оскільки повноваження щодо дачі оцінки носить дискреційний характер, а дискреційність полягає в тому, що не може ні суд відмінити орган оцінювання, ні будь-хто інший, тому рішення залишилося в силі. Йому поставили негативні оцінки, на нашу думку це було досить суперечливим. Ще було зазначено, що Василь Хомінець створює негативний імідж установі. Ну, ми всі добре знаємо, що він був обраний депутатами обласної ради і це вже, як мінімум, підтвердження того, як його суспільство сприймає”.

Віталій Сідоров каже, далі подали апеляційну скаргу.

“Ми опитали свідків, досить тривалий час було дослідження справи, одне речення буквально перекреслило те, що ми робили пів року. Було написано, що дискреційні повноваження вищого керівника, який дає оцінку і суд не в праві його переоцінювати. Ми з цим не погодилися, написали апеляційну скаргу, пославшись на Кодекс адміністративного судочинства. Там є стаття 2-га, саме вона покладає на суд обов’язки перевірити законність. Восьмий апеляційний суд розглянув справу взагалі без нас. Нас належним чином не було повідомлено й судове засідання відбулося без нас. Рішення лишилося в силі”.

Потім, за його словами, було звернення до касаційного суду.

“Більше року минуло, коли справа перебувала в касаційному суді, де ми послалися на чинне законодавство, на європейське законодавство і Верховний суд постановив законне і справедливе рішення, в якому чітко обґрунтував, що предметом дослідження має бути саме оцінка державного службовця з позиції виконання чи неналежного виконання тих завдань, які були перед ним поставлені. Тому вважаємо, що на сьогоднішній день, рішення суду є законне і справедливе”.

Василь Хомінець, 2019 рік. Фото: Fb/Василь Хомінець

Віталій Сідоров каже, Василя Хомінця можуть поновити на посаді керівника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

“Справу повернули в Тернопільський окружний адміністративний суд, де в рішенні Верховного суду чітко вказано, що потрібно дослідити. Тому сподіваємося на законне і справедливе рішення тернопільського окружного суду. Наші позовні вимоги незмінні. Ми вважаємо, що в суду буде достатньо підстав щодо скасування незаконного висновку про оцінювання, скасування наказу про звільнення у зв’язку з тим висновком і, відповідно, негайне поновлення”.

Адвокат Віталій Сідоров повідомив, що представляє інтереси Василя Хомінця на підставі цивільно-правового договору.

“Мною погоджено з моїм довірителем можливість коментувати та надавати об’єктивну інформацію про розгляд його справи”.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем і до Василя Хомінця. Він пообіцяв його надати на наступному тижні, з 6-го березня.

Що відомо

Василь Хомінець народився 13 жовтня 1973 року в селі Виноград в Івано-Франківській області.

У 1989—1993 роках навчався в Хмельницькому педагогічному училищі за спеціальністю вчителя молодших класів і організатора спортивних клубів і секцій.

У 1993—1998 роках — на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету, за спеціальністю вчитель історії.

У 2006—2009 роках — на факультеті вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, здобув фах магістра управління суспільним розвитком.

2005—2010 роках — голова Лановецької районної державної адміністрації.

З 2011 по червень 2013 року — начальник управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради.

У 2006—2009 роках — депутат Лановецької районної ради.

З березня 2009 року — депутат Тернопільської обласної ради, секретар комісії з питань бюджету.

У жовтні 2013 року на другому пленарному засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради обраний її головою.Очолював обласну раду до 2015 року.

24 січня 2017 року Василь Хомінець очолив ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Звільнений з цієї посади у грудні 2020 року.

Суспільне