У Тернополі чоловік за фіктивні гроші накупив квітів на 20 тис.

З заявою про злочин до працівників Тернопільського районного управління поліції звернулась жителька міста. Власниця місцевої крамниці повідомила, що під час планової ревізії виявила грошову нестачу в розмірі майже 20000 гривень.

У ході перевірки заявниця виявила, що один чоловік, який періодично замовляв доставку квітів, підтверджував оплату за букети фейковими скрінами. Загалом своїми протиправними діями аферист завдав матеріальних збитків на чималу суму.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Це тернополянин 1995 року народження. У скоєному злочині він зізнався

За фактом шахрайства слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.