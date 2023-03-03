Трагічна звістка прийшла у Вишнівецьку громаду, – загинув Олександр Тонкошкур

На сході України загинув Тонкошкур Олександр Олександрович, 1988 р.н. Про це повідомляють у громаді.

У Вишівецьку громаду Олександр прибув у серпні минулого року, як внутрішньо переміщена особа. Разом з дружиною Олександрою поселився й проживав у с. Коханівка.

Надзвичайно щира й позитивна сім’я, яка стала близькою для усіх, хто їх знав у громаді.

Олександр народився у м. Костянтинівка Донецької області, загинув теж у Донецькій області, під Бахмутом, захищаючи свою малу батьківщину і цілу Україну.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та усім, хто знав Олександра.

Вічна пам’ять та слава Герою!



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