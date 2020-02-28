Фахівці перевірили якість харчування у 23 школах Тернопільщини і виявили близько десятка порушень

Відповідно до ініціативи Першої леді України Олени Зеленської, щодо реалізації проекту реформування системи шкільного харчування, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з представниками органів місцевого самоврядування провели комісійні обстеження 23 закладів загальної середньої освіти в 11 районах області та м. Тернопіль.

За результатами проведеної роботи, розглянувши перелік питань, розроблених робочою групою з напрацювання заходів реформування системи шкільного харчування, затверджених наказом Мінекономіки № 206 від 07.02.2020 року, було виявлено ряд проблем в системі шкільного харчування. А саме:

недостатня кількість холодильного обладнання у харчоблоках – Соколівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Плебанівська ЗОШ І-ІІ ступенів Теребовлянського району, Колодненський заклад ЗСО І-ІІІ ступенів Збаразького району, Олесинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Козівського району, ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 що у м. Кременець;

недостатня кількість виробничих приміщень та технологічного обладнання в харчоблоках – Олесинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Козівського району;

непристосовані приміщення для організації харчування дітей – Панівецька ЗОШ І-ІІ ступенів Борщівського району, Колодненський заклад ЗСО І-ІІІ ступенів Збаразького району, ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Кошилівці Заліщицького району, ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 що у м. Кременець;

обладнання потребує оновлення, заміни меблів, модернізації комунікацій та вентиляції – Горошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Скала-Подільському навчально-виховному комплексі «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Борщівського району;

працівники харчоблоку не забезпечені санітарним одягом для робіт пов’язані з організацією харчування та спецодягом для прибирання, відсутні внутрішні туалети для працівників харчоблоку – ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Яблунів Гусятинського району, Колодненський заклад ЗСО І-ІІІ ступенів Збаразького району;

В тижневому меню відсутні свіжі фрукти – ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Яблунів Гусятинського району, ЗОШ № 5 що у місті Чортків, Горошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Борщівського району.

Не в усіх закладах наявна програма підтримки, розвитку закладу. Впровадження системи НАССР триває. Відповідно до недоліків зазначених вище, надані рекомендації та пропозиції щодо покращення ситуації, та готуються документи для передачі керівнику робочої групи з реформування системи шкільного харчування.