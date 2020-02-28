Чи будуть хворі на психічні розлади й туберкульоз вільно блукати Тернопільщиною?

Таким гаслом майорять сторінки соціальних мереж та сайтів новин. У Тернополі більше не будуть функціонувати психіатрична лікарня та тубдиспансер?! Чому закривають лікувальні установи? Що буде з пацієнтами та куди дивляться головні лікарі та обласна адміністрація? Про це дізнавалися наші журналісти.

Медичний юрист Віктор Середюк після з’їзду Асоціації психіатрів України повідомив: «На ньому відбулася гаряча дискусія навколо катастрофічної ситуації з системою психіатричної допомоги. Про те, що робити і куди бігти до 1 квітня 2020 року та після цієї дати? Якщо буде так, як хоче НСЗУ, то після 1 квітня психіатричні лікарні перестануть існувати. Тисячі хворих на психічні розлади будуть блукати по Україні і просити їсти. Із них майже дві тисячі рішенням суду мають бути на примусовому лікуванні. З 1 квітня навіть для них не передбачено ні ліків, ні харчування. З’їзд визнав, що проєкти нормативних документiв НСЗУ – антилюдські й антипсихiатричні за суттю. Визнано, що охорона психічного здоров’я не стала державним пріоритетом в Україні. Особливо це стосується психічного здоров’я дітей. Кваліфікована психіатрична допомога стане недоступною.

24 лютого під Офісом президента України організувався величезний мітинг, у якому взяли участь медики із різних міст та активісти. Вони заявляють, що медична реформа, яка вступить у силу 1 квітня, понесе за собою великі втрати робочих місць, а також буде врізано бюджет, що суттєво позначиться на фінансуванні лікарень, таким чином більшість із них, які не є опорними, будуть закриті.

Мешканці Тернопільщини також почали активно обговорювати це питання, і перше, що цікавило людей, куди дивляться головні лікарі установ, чому не приймаються рішення та що буде з пацієнтами, невже їх випустять на вулиці? Ми звернулися, як кажуть у народі, до першоджерел, і ось що вони розповіли нашим журналістам.

– Нашого медичного закладу ніхто не закриває! Ми як працювали, так і продовжуємо працювати. Заспокойте людей, жодних змін, які стосуються закриття лікувальної установи, котра вкрай потрібна місту та області, немає. У жовтні місяці наш заклад перейменовано у комунальне неприбуткове підприємство (КНП), таким чином відбулося певне скорочення кадрів, але про закриття не може йти мови, – заявив головний лікар Тернопільського тубдиспансеру Вадим Рудик.

Начальник управління здоров’я ТОДА Володимир Богайчук з усмішкою реагує на всі публікації, котрі пропагують у людей страх щодо закриття тубдиспансеру та психоневрологічної лікарні.

– Відбувається медична реформа, котра несе за собою реорганізацію медичних закладів, що спрямована на раціональне використання коштів та надання повного комплексного лікування, яке потрібне тому чи іншому пацієнту. Закривати лікувальні установи ніхто не буде. Припиніть паніку. Тубдиспансер, який знаходиться у смт В. Березовиця, приймає та проліковує велику кількість хворих. Тут є пацієнти з важкими формами захворювання, які буквально живуть у лікарні. Як можна закрити таку установу? У психоневрологічній лікарні відбуваються зміни, котрі, сподіваюся, у близькому майбутньому дуже позитивно вплинуть на репутацію нашого міста. Минулого тижня відбулася розмова із представниками Світового банку. Є можливість забезпечити лікарню обладнанням, яке буде допомагати пацієнтам при ішемічному інсульті. Однозначно, зміни будуть, однак про закриття лікарень не може бути й мови! – запевняє Володимир Богайчук.

Із головним лікарем психоневрологічної лікарні Володимиром Шкроботом поспілкуватися не вдалось, він через свою зайнятість не зміг прокоментувати ситуації, яка склалася на базі пліток про закриття лікувального закладу, але свою фахову думку з цього приводу і загалом медичної реформи висловив голова обласної ради, медик за освітою Віктор Овчарук.

– Медична реформа, котра ось-ось вступить у дію, передбачає скорочення тих лікувальних установах, які не будуть мати статусу опорної лікарні. Опорним закладам буде надаватися ліцензія та проводитись контрактування про надання оплати на обстеження. Ми мали на меті створити однакові умови для всіх, тобто щоби «гроші йшли за пацієнтом», так би мовити, конкуренція за пацієнта. Тоді кожна лікарня намагалася б працювати максимально, а спектр послуг зростав би. Однак сьогоднішні зміни суперечать нашим планам. Водночас чітко можу сказати, що слухи про закриття двох важливих медичних установ Тернопільщини – це дезінформація! – каже Віктор Овчарук.

Отже, інформація про закриття тубдиспансеру та психоневрологічної лікарні у Тернополі не відповідає дійсності. Варто взяти до уваги все вищесказане місцевими фахівцями та припинити паніку…

Соломія Вершигора



