В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку коронавірусу

Станом на 27 лютого, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусної інфекції COVID-19 не зафіксовано. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання до, під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та поділитися історією подорожей з ним.

За результатами моделювання у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних – відповідно 0,3%; для 50-59-річних – 1,3%; для 60-69-річних – 3,4%, для 70-79-річних – 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%”.

Медики та органи охорони здоров’я повинні надавати мандрівникам інформацію для зменшення загального ризику ГРВІ через туристичні клініки, туристичні агенції, оператори з транспортування та в пунктах пропуску.

За матеріалами МОЗ України

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