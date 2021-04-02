Госпіталь для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 розгорнуть у Тернополі

У Тернополі розгорнуть госпіталь для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19.

Таке рішення прийняли сьогодні, 2 квітня, під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території Тернопільської міської територіальної громади, пишуть Тернополяни.

Зокрема прийняли рішення на базі КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» розгорнути госпіталь для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, включаючи гостру хірургічну та травматологічну патологію, на кількість ліжок, задекларованих в Національній службі здоров’я України.

Окрім цього планується перепрофілювання ліжкового фонду кардіологічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» в ліжка для надання медичної допомоги хворим з COVID-19.