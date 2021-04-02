Сила Людей Тернополя: “Українські міста самостійно відмовляються від централізованого опалення”

“Багато українських міст повністю відмовились від централізованого опалення і перейшли або переходять на індивідуальне”,- про це повідомила партія “Сила Людей” в Тернополі на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Партійці навели в приклад міста, які самостійно відмовилися від “централки”.

“Цим та іншим містам ні уряд, ні жодні закони не завадили повністю відмовитись від централізованого опалення”,- переконані в “Силі Людей”.

До слова, “Сила Людей” в Тернополі кілька років виступає за перехід на індивідуальне опалення. Відповідний проект рішення навіть оприлюднювали депутати від “Сили Людей” під час сесії, проте міський голова та більшість депутатів не підтримали документ.

Також “Сила Людей” підтримала петицію тернополянина, який вимагав у влади переходу на індивідуальне опалення. Петиція зібрала необхідну кількість підписів.