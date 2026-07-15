На Харківщині безвісти зник військовослужбовець Руслан Гомерда з Тернопільщини

Підгороднянська громада отримала тривожну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання на Харківщині безвісти зник військовослужбовець Руслан Гомерда.

Як повідомили у Підгороднянській громаді, 10 липня 2026 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Іващине Куп’янського району Харківської області зник безвісти старший сержант Руслан Мирославович Гомерда, 1981 року народження, житель села Підгороднє.

Захисник проходив службу на посаді інспектора прикордонної служби — начальника групи протитанкових ракетних комплексів протитанкового відділення прикордонної служби військової частини 9937.

До лав Сил оборони України Руслана Гомерду призвали 12 липня 2025 року.

У громаді висловлюють підтримку рідним військовослужбовця та сподіваються на добрі новини.

«Віримо, що наш захисник живий, здолає всі випробування і обов’язково повернеться до рідного дому, де на нього так чекають», – зазначили у Підгороднянській громаді.

Мешканців просять долучитися до молитви за воїна та всіх захисників, доля яких наразі залишається невідомою.