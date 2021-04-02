На Тернопільщині за «просування» сторінки в соцмережі дівчина заплатила аферистові майже 5000 гривень

Працівники відділення поліції в місті Теребовлі на Тернопільщині відкрили провадження за фактом шахрайства, вчиненого щодо мешканки одного із місцевих сіл. Дівчина стала жертвою афериста й позбулася майже 5000 гривень.

«Як розповіла потерпіла, в одній із соціальних мереж вона знайшла інформацію про надання послуг щодо «просування» аккаунту з метою збільшення потенційної аудиторії. Вона зв’язалась із невідомим, який забажав за свої послуги 4700 гривень. Дівчина – 2001 року народження. Вона погодила та здійснила дві транзакції. Однак, як тільки кошти надійшли на рахунок афериста, він вимкнув телефон», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 ККУ.

Правоохоронці просять користувачів різних соціальних мереж не довіряти всій розміщеній інформації на просторах інтернету. Необхідно пам’ятати, що аферисти створюють фейкові сторінки з метою незаконно збагатитися.